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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محامي شيرين غاضبا لـ شقيقها: انا مش تبع العصابة ومحدش جابلها حقها غيري .. فيديو

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

قال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب أن بعد اتصال سارة الطباخ له قام بالنزول الي المستشفي برفقة المحامين العاملين معه ولكن كان ذلك في الساعة ٣ فجرا، وحرصا منه علي تنفيذ القانون لم يستطيع دخول المستشفي في هذا الوقت خاصة ولم يكن معه إذن من النيابة بذلك.

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واضاف "قنطوش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنه قام بالاتصال بالنجدة وقامت بالوصول إليهم وتم عمل محضر بما حدث في قسم النزهة.

وتابع محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب أنه محامي شيرين منذ ثلاثة أشهر فقط واستطاع أن يأخذ حقها من حسام حبيب كما تريد، قائلا لشقيق شيرين “انا مش تبع العصابة انا محامي شيرين وبس .. وكل اللي عملته اني جبتلها حقها من حسام حبيب”.

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب برنامج الحكاية شقيق شيرين ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب

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