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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

قال محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب أن استشاري وحدة الإدمان داخل المستشفي التي بها شقيقته تواصل معه وقال له إن سارة الطباخ وحسام حبيب أتوا بـ ٤ ضباط شرطة و ٤ محامين ويقفون أمام باب المستشفي ويصرخون بأصواتهم لكي تنظر إليهم شيرين من غرفتها.

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واضاف "عبدالوهاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن هناك أشخاص لا يريدون شيرين أن تعالج مما هي فيه ولا يريدونها في مكانة جيدة كما كانت في السابق.

وتابع شقيق شيرين عبدالوهاب أنه هو من نشر أن شيرين أصيبت بقطع في الرباط الصليبي لكي لا يقول انها دخلت مستشفي للتعالج من الإدمان.

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