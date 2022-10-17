والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردتني انا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات .. فيديو

قالت كريمة والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب أن بعد حفل شيرين الأخير اتي حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الاستوديو لمدة ٣ أيام يتعاطون المخدرات.

واضافت "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وابنتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات، قائلة "قولتلها انتي ايه اللي بتعمليه دا .. قالتلي انا شيرين عبد الوهاب وعارفه بعمل ايه كويس .. ويلا برا من بيتي كلكم".

وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أن كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم به مع شيرين عبدالوهاب.

https://fb.watch/gcdHNIzKV8/