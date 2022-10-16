بعد التصالح مع طليقها.. احتجاز شيرين عبدالوهاب داخل المستشفى لسببين.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو بعنوان "شيرين تعاني مجدداً .. أخوها يضربها ويحتجزها داخل المستشفي".

وقالت سارة دنداروي المذيعة بقناة العربية أن من أقل من أسبوع فاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب الجميع بإعلان تنازلها عن القضايا التي قامت برفعها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بعدما قام بإعادة جميع مستحقاتها لها.

شيرين عبدالوهاب تقوم بتحرير محضر ضد شقيقها

وتابع الفيديو: اليوم قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب بتحرير محضر ضد شقيقها محمد عبد الوهاب بعد التعدي عليها بالضرب المبرح وأخذها الي المستشفي واحتجزها بها منذ فجر يوم الخميس ومنع بناتها من رؤيتها.

وأوضح الفيديو أن السبب المتداول بشأن ضرب شقيق شيرين عبدالوهاب واحتجازها بمستشفي لها انه غاضب من تصالحها مع طليقها حسام حبيب وتنازلها عن القضايا ضده، والسبب الثاني لضربه لها هو أنه يريد أن تدخل مستشفي لعلاج الإدمان.

وكشف محاميها أن الفنانة شيرين عبدالوهاب وضعها الصحي صعب للغاية ولا تستطيع التحرك بسبب قطع الرباط الصليبي لها.

وعرضت قناة العربية تقريراً آخرا بعنوان "أزمة جديدة .. الإعتداء بالضرب على شيرين عبدالوهاب واحتجازها بمستشفي".

شيرين عبدالوهاب تثير الجدل مجدداً

وقال التقرير أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تثير الجدل مجددا بعد تحريرها محضرا رسميا ضد شقيقها محمد عبد الوهاب متهمة إياه بالاعتداء عليها بالضرب، وإجباره لها علي الاحتجاز بمستشفي في القاهرة.

وتابع التقرير أن وسائل إعلام مصرية أكدت أن شقيق شيرين عبدالوهاب تهجم عليها بعد تناولها منذ أيام عن البلاغات المقدمة ضد الفنان حسام حبيب ما تسبب بدخولها للمستشفي وتدهور حالتها الصحية، وسط محاولات محاميها إخراجها من المستشفي.