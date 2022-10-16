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إلهام أبو الفتح
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توك شو

أزمة جديدة.. الإعتداء بالضرب على شيرين عبدالوهاب واحتجازها في المستشفى.. فيديو

شيرين عبدالوهاب وشقيقها
شيرين عبدالوهاب وشقيقها

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "أزمة جديدة .. الإعتداء بالضرب على شيرين عبدالوهاب واحتجازها في المستشفي".

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وقال التقرير أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تثير الجدل مجددا بعد تحريرها محضرا رسميا ضد شقيقها محمد عبد الوهاب متهمة إياه بالاعتداء عليها بالضرب، وإجباره لها علي الاحتجاز بمستشفي في القاهرة.

وتابع التقرير أن وسائل إعلام مصرية أكدت أن شقيق شيرين عبدالوهاب تهجم عليها بعد تنازلها منذ أيام عن البلاغات المقدمة ضد الفنان حسام حبيب ما تسبب بدخولها للمستشفي وتدهور حالتها الصحية، وسط محاولات محاميها إخراجها من المستشفي.

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