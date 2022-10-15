خارج مصر ... شيرين عبدالوهاب تستعد للسفر لإجراء علمية رباط صليبي

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث على محرك جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن تعرضها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، واستعدادها للخضوع لعملية جراحية.

ومن المنتظر أن تجري شيرين عبد الوهاب، عملية الرباط الصليبي خارج مصر، إذ تستعد لإنهاء إجراءات سفرها خارج مصر خلال الفترة الجارية، على أن تجري العملية الجراحية خارج مصر.

شيرين عبد الوهاب أثارت قلق جمهورها بعد الإعلان عن هذه الإصابة التي لحقت بها، في الوقت الذي لم تخرج وتعلن هي تفاصيل حالتها، كذلك لم يقم مدير أعمالها الحالي - ميمي فؤاد - بالرد وتوضيح تطورات حالتها الصحية.

عين الحسود تصيب شيرين عبد الوهاب

إصابة شيرين عبد الوهاب بـ قطع في الرباط الصليبي، جاء بالتزامن مع النشاط الفني التي تعيشه الأيام الحالية بالتحضير لعدة أغاني وأعمال فنية، بالإضافة إلى إحياءها عدة حفلات غنائية، كما أن الإصابة جاءت بعد أيام قليلة من الحفل الناجح التي أحيته في جامعة مصر يوم 8 أكتوبر الجاري.

جمهور شيرين عبد الوهاب، أبدى حزنه الشديد من إصابة شيرين عبد الوهاب، التي قد تؤثر على حفلاتها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لعدم الاستطاعة على الوقوف على قدمها لحين إتمام الشفاء، ما جعل الكثيرون من محبيها يروجون إلى أنها تعرضت للحسد، بعد النجاح الكبير التي حققته الفترة الماضية.

بدائل شيرين بعد العملية الجراحية

شيرين عبد الوهاب، أصبحت في أزمة بعد هذه الإصابة، وهو ما يضعها أمام أمرين، الأول إما إلغاء ارتباطاتها بالحفلات الغنائية لحين الشفاء التام، أو إحياء حفلات غنائية، مستعينة بكرسي ثابت أو متحرك للجلوس عليه على المسرح، وهو الأمر التي لم تحسمه أو تكشفه شيرين حتى الآن.

شيرين عبد الوهاب محاطة بالأزمات

أزمة إصابة شيرين عبد الوهاب، جاءت في وقت غير مناسب لها، لاسيما أنها تتعافى في الفترة الحالية من الأزمة النفسية التي تعرضت لها، وسبقت وصرحت عن تفاصيلها إعلاميًا.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في أحدث لقاء متلفز لها، مع الإعلامية إسعاد يونس، إنها أقدمت على حلاقة شعرها بنفسها، بسبب الأزمة النفسية التي تعرضت لها، مشيرة إلى أنها تشعر بالتعافي بعدما بدأت النوم بطريقة طبيعية دون تناول أي أدوية أو عقاقير طبية.