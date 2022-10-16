بعد بلاغ ضد شقيقها بضربها.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

حرر المستشار ياسر قنطوس، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، محضر إثبات حالة ضد شقيقها محمد وحمل المحضر رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة.

وذكر في المحضر أنه اتهم شقيق المطرية شيرين بالاعتداء على موكلته بالضرب وإجباره لها على الاحتجاز بأحد المستشفيات.

وتعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مختلف ومميز كل فترة وأخرى.

كما تفضل شيرين عبد الوهاب، ارتداء الفساتين المتنوعة التي تكشف عن جمالها وأناقتها، واختيار الألوان المميزة التي تكشف جمالها.

كمل تميل شيرين عبد الوهاب، إلى الظهور بإكسسوارات جذابة وأنيقة تتناسب مع إطلالتها المميزة والأنيقة.

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب.