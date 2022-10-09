فستان مكشوف.. درة بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها| شاهد

نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جريئة.

وتألقت درة، بإطلالة جريئة مميزة حيث ارتدت فستان طويل ومكشوف باللون الفيروزي، وتميز الفستان بتفصيلة جريئة كشفت عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها واللون الأسود أيضا، كما اختارت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور درة

درة