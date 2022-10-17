شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة ضربه لأخته داخل شقتها بالتجمع .. فيديو

قال محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب إن والدته طلبت منه أن ينقذ أخته من حسام حبيب وسارة الطباخ لأنهما يريدن تدميرها، مشيرا إلى أنه ذهب إليها حتي يأخذها ليعلاجها داخل مستشفي ولكنها رفضت ذلك.

واضاف "عبد الوهاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن الحديث المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بأنه قام بضربها غير صحيح بالمرة ولم يفعل ذلك، والحديث الآخر الذي يقول انها تقوم بالاشارة للأشخاص في الشارع من شباك المستشفي غير صحيح تماما.

وتابع شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب أنه لن يترك شقيقته تخرج من المستشفي الا بعد تعافيها تماما من تعاطي المخدرات حتي ولو كان هذا اخر يوم في عمره.