متصل على الهواء يفاجئ سندس عبد الهادي .. بصحي على صوتك |فيديو

قال «نادر» أحد المتصلين ببرنامج "قعدة ستات" حينما استضاف سندس عبد الهادي، إنه يستيقظ كل يوم على صوتها ولكنه سوف يغير من إعجابه تجاهها بسبب رأيها عن الرجال.

من جانبها قالت سندس عبد الهادي خلال حوارها التليفزيوني في برنامج “قعدة ستات”، المذاع على قناة "اليوم" الفضائية، إن هذه الآراء تجاه بعض الأشخاص وليست موجهة لجميع الرجال، موضحة أنها أمامها عمر طويل ويمكن لها أن تتغير هذه الآراء مع مرور الوقت.

وتابع “نادر” أنه كان معه بنات طوال حياته فى جميع مراحل الدراسة ولكن لم أر مثل سندس عبد الهادي، قائلاً: "سندس دي مهضومة ووشها فيه قبول لأي حد يبص عليها".