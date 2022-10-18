أخبار التوك شو| سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب.. وأمطار و رياح وغيوم اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تهم فساد.. نيمار مهدد بالسجن والحرمان من المونديال | شاهد

عرضت قناة العربية، تقريرا مصورا عن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار، حمل عنوان " نيمار مهدد بالسجن والحرمان من مونديال 2022.. يواجه ته فساد".



أمطار و رياح وغيوم.. بشرى لعشاق الشتاء عن حالة طقس الأربعاء 19-10-2022

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا، عن حالة طقس، الأربعاء الموافق 19-10-2022.



الغرف التجارية: عجز عدسات تصحيح الإبصار بسبب ندرة النوعيات وليس الأسعار

قال إبراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام لـ الغرف التجارية، تعليقا على ارتفاع أسعار النظارات الطبية وعدسات الزرع المستخدمة في عمليات تصحيح الإبصار، إنه "لا أحد يرفع الأسعار، لكن هناك ندرة نوعية، إذ أن النظارة الطبية لها عدستها وباور يعوض النقص الحادث".



ملتقى المصريين في الكويت: إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يوم عيد

قال هاني كمال ، منسق عام ملتقى المصريين في الكويت ، تعقيبا على قرار مجلس النواب اعفاء المصريين بالخارج من جمارك السيارات ، إن القرار يعتبر قرارا استثنائيا للمصريين بالخارج ، بعد مطالبات طالت سنوات من المصريين بالخارج بإعفاء سياراتهم من الجمارك ، متابعا : " مجموعة كبيرة من أعضاء الملتقى قدمت شكواها لعدم الاستجابة لهم بالإعفاء " .



عبدالحليم قنديل: عام 2022 شهد عرضا مرئيا لآثار تغيرات المناخ .. فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إن هناك العديد من الأشخاص كانوا لا يعترفون بما يسمى بالتغيرات المناخية ويعتبرون تلك ظاهرة ايدلوجية فقط، مشيرا إلى أن عام 2022 شهد عرضًا مرئيًا لآثار تغيرات المناخ من جفاف وفيضانات وارتفاع لدرجات الحرارة.



هل تسعير الدروس الخصوصية حل أزمة السناتر؟.. متخصص يكشف مفاجأة| شاهد

أكد حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أهمية تصريحات وزير التعليم بشأن تقنين أوضاع السناتر الخاصة ومراكز الدروس الخصوصية من قبل الحكومة من خلال منح رخصة للمعلم الممتهن للتدريس بداخلها، قائلا: "حق الدولة على المراكز التي تتكسب من الطلاب أن تدفع الضرائب".



طرح تساؤلات هامة.. عضو تعليم النواب تكشف تفاصيل تصريحات رضا حجازي.. فيديو

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كان هناك اجتماع اليوم مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه كان هناك علامات الاستفهام كانت موجودة، حول تصريحات الوزير بتراخيص الدروس الخصوصية.



محدش يشتري دلوقتي.. خبير أسواق سيارات: الأسعار ستنخفض الفترة المقبلة| فيديو

قال محمود خيري ، خبير أسواق السيارات ، تعقيبا على قرار مجلس النواب بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك ، إن سوق السيارات سيتأثر بهذا القرار تأثرا كبير على المدى القصير ، وسيتسبب في توقف المصريين عن الشراء ، لكن القرار يساهم في خفض التكلفة المرتفعة لأسعار السيارات في السوق المصري .



التعليم: رصدنا ظواهر غريبة في سناتر الدروس الخصوصية

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدروس الخصوصية تمثل ثقافة متجذرة تاريخيًا داخل المجتمع المصري، وتقنين السناتر الخاصة من قبل الحكومة من خلال منح رخصة للمعلم جاءت للسيطرة على ظاهرة أثرت بالسلب على المجتمع على مدار أعوام.



انخفاض الأسعار| نائب شعبة السيارات يزف خبرا سارا للمصريين.. فيديو

علق نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على " هل ستؤثر مبادرة سيارات المصريين بالخارج على الأسعار في مصر و الصناعة و التجارة ؟".



عندها مرض الشهرة.. سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب

انهارت سندس عبد الهادي فتاة «التيك توك» الشهير بـ «فتاة الـ كده كده» من البكاء بسبب الفيديو المسرب لها مع صديقاتها، قائلة «عندها مرض الشهرة، وهي قالت لي ان نفسها تتشهر وحلم حياتها انها تكون مشهورة».

مش مصرية.. سندس عبد الهادي تفجر مفاجأة عن ابنة خالتها المدعية بتقليدها

قالت سندس عبد الهادي إن ابنة خالتها عندما ذهبت معها إلى الساحل الشمالي مع أصدقائها كانت تتعامل بطريقة غريبة، مشيرة إلى أنها كانت دائما تتحدث بصوت عال وتتعامل مع أصدقائها وكأنهم أصدقائها هي وليس العكس.