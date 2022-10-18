عبدالحليم قنديل: عام 2022 شهد عرضا مرئيا لآثار تغيرات المناخ .. فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إن هناك العديد من الأشخاص كانوا لا يعترفون بما يسمى بالتغيرات المناخية ويعتبرون تلك ظاهرة ايدلوجية فقط، مشيرا إلى أن عام 2022 شهد عرضًا مرئيًا لآثار تغيرات المناخ من جفاف وفيضانات وارتفاع لدرجات الحرارة.

وأَضاف عبد الحليم قنديل خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن مؤتمر اتفاقية المناخ الذي سوف يقام فى مدينة شرم الشيخ الفترة المقبلة لم يكن الأول من نوعه بل عقد قبله 26 مؤتمر يناقش تغيرات المناخ، وسوف يقام العام القادم فى الامارات.

وتابع عبد الحليم قنديل أن العالم أصبح ينظر إلى قضية تغير المناخ من ناحية هل يستطيع العالم تحمل تكلفة تغير المناخ والأضرار الناجمة عن هذا التغير أم لا.