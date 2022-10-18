طرح تساؤلات هامة.. عضو تعليم النواب تكشف تفاصيل تصريحات رضا حجازي.. فيديو

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كان هناك اجتماع اليوم مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه كان هناك علامات الاستفهام كانت موجودة، حول تصريحات الوزير بتراخيص الدروس الخصوصية.

وقالت أميرة العادلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن الدولة تتخذ إجراءات لمحاربة الدروس الخصوصية وإغلاق سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدة أن الوزير أكد أن سبب منح التراخيص، هو أن تلك السناتر تستمر في العمل على الرغم من إغلاقها، فكان لا بد من تقنين أوضاعها.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن وزير التربية والتعليم أكد أن هناك استراتيجية شاملة لتطوير التعليم ستعرض على لجنة التعليم خاصة بمناهج الثانوية العامة.

مجموعة من الأفكار والمشروعات

وأشارت أميرة العادلي إلى أنه سيتم دراسة مجموعة من الأفكار والمشروعات لتطوير التعليم خلال الفترة القادمة.

