هل تسعير الدروس الخصوصية حل أزمة السناتر؟.. متخصص يكشف مفاجأة| شاهد

أكد حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أهمية تصريحات وزير التعليم بشأن تقنين أوضاع السناتر الخاصة ومراكز الدروس الخصوصية من قبل الحكومة من خلال منح رخصة للمعلم الممتهن للتدريس بداخلها، قائلا: "حق الدولة على المراكز التي تتكسب من الطلاب أن تدفع الضرائب".

وأضاف حسن شحاتة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القرار سوف يمكن تلك المراكز من الإعلان عن أنشطتها بدلًا من ممارسة نشاطها خفية تحت السلم، لافتًا إلى أن الدروس الخصوصية استفحلت وخرجت عن السيطرة وكان لا بد من تدخل حكومي لتقنين أوضاعها.

متابعة ميدانية من وزارة التعليم

وشدد حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على ضرورة وجود متابعة ميدانية من وزارة التعليم لما يقدم للطلاب في السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن تسعير الدروس الخصوصية أمر مهم للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.