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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود عنبر: الاقتصاد المصري محفز للعملية الاستثمارية بكافة القطاعات |فيديو

اقتصاد
اقتصاد

علّق الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، بشأن مؤشرات دولية كشفت مؤخرًا عن تحقيق قفزات هائلة للاقتصاد المصرى في ظل الجمهورية الجديدة التي تشهدها البلاد والتي حققت معدلات نمو كبيرة في كافة المجالات.

وقال "عنبر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ، إن الدولة المصرية أصبحت واجهة الاستثمار الأولى داخل القارة الإفريقية والذى يعود بدوره لفكرة أن الوضع الحالى محفز للعملية الاستثمارية والذى يعتمد على  كافة المجالات الأمنية ، السياسية خاصة أن المناخ المصرى الجاذب للاستثمار ويحقق معدلاته وفقا لمتطلبات العملية الاستثمارية .

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تطوير البنية التحتية فى كافة القطاعات، بالإضافة لنجاحها فى البنية المالية الخاصة بطبيعة الضرائب ، سياسات البنك المركزى خلقت مناخًا ناجحًا للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الاستثمار بدوره 3 أنواع منهم الأجنبي المباشر، غير المباشر، الاستثمار المحلى وأفضلهم على الإطلاق هو الاستثمار الأجنبي لأنه يفيد الاقتصاد المصرى عن طريق دخول عملات أجنبية إلى البلاد، زيادة الإنتاج، توفير فرص عمل . 

 

 

الإقتصاد المصرى البنك المركزي المالية استثمار ضرائب فريق الاستثمار

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