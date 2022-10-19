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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع اتفاقية لتشغيل منطقة الخدمات فى مطار سفنكس الدولي

المصرية للمطارات
المصرية للمطارات ومطار سفنكس الدولي

شهدت الشركة المصرية للمطارات مراسم توقيع عقد بين الشركة المصرية للمطارات وشركة تارجت لتراخيص إشغال المساحات المخصصة لتقديم خدمات الأغذية والمشروبات بمطار سفنكس الدولى ، وذلك ضمن إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للراكب  استعدادا لافتتاح المطار فى القريب العاجل.

وأعلنت شركة "ايركايرو" التابعة لوزارة الطيران، عن بدء تسيير رحلات جوية للشركة من مطار سفنكس الدولي ، وذلك ابتداء من نوفمبر المقبل إلى المطارات السياحية الداخلية، لتكون الشركة أول من يستخدم المطار بعد انتهاء أعمال التوسعة والتطوير وبدء تشغيله في اقلاع ووصول الرحلات .

وأعدت الشركة، جداول تشغيل الرحلات إلى المطارات الداخلية ، وسوف يبدأ التشغيل بـ ١٠ رحلات أسبوعيا كمرحلة تجريبية إلى كل من شرم الشيخ والأقصر وأسوان، تقلع جميعها من مطار سفنكس وتعود إليه وسوف تبدا في زيادة الرحلات تدريجيا ، وبعد ذلك يتم الإعداد للرحلات الدولية .

مطار سفنكس الشركة المصرية للمطارات

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