خسارة فيه الفلوس.. مشاكل كثيرة تواجه هواتف iPhone الجديدة

أطلقت شركة آبل Apple الأمريكية منذ حوالي شهر سلسلة iPhone 14 الجديدة، ومع ذلك بعد فترة قصيرة من صدوره ، ظهرت تقارير مختلفة بشأن الأعطال التي واجهها المستخدمون على الهاتف الجديد سواء كانت تتعلق بالبطارية أو بجودة الكاميرا.

بحسب ما ذكره موقع "جيز مو شينا " التقني، وجد تقرير جديد أن المستخدمين يواجهون الآن مشكلة أخرى تؤثر على بطاقة SIM، حيث اشتكى بعض المستخدمين حاملي هواتف iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بخصوص هواتفهم حيث تظهر الرسالة "SIM Not Supported " ، وعند ظهور الشاشة تعلق الشاشة لفترة من الوقت.

iPhone 14 يواجه مشاكل في الـ SIM

وفي حين أن بعض الأعطال التي تم الإبلاغ عنها في البداية من قبل المستخدمين يتم تداولها على المنشورات بشكل غير رسمي، إلا أن هذا العطل المتعلق بالشريحة تم الاعتراف به رسميًا من قبل آبل Apple.

وفقًا لشركة Apple ، فإن مشكلة الشريحة SIM ناتجة عن خطأ في نظام التشغيل iOS 16 ، بمعنى أنها ليست مشكلة متعلقة بالهاردوير في الهاتف نفسه وتعمل الشركة في الوقت الحالي على إيجاد حل لهذه المشكلة.

ويمكن لمستخدمي سلسلة iPhone 14 توقع رؤية تحديث يتم طرحه قريبًا من شأنه تصحيح هذا الخطأ ، كما حثت Apple مستخدمي iPhone 14 على تحديث برامج هواتفهم باستمرار.