رونالدو على مقاعد البدلاء.. تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه أمام توتنهام، في إطار المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:.

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، فاران، دالوت، لوك شاو.

خط الوسط: برونو فرنانديز، فريد، كاسيميرو.

خط الهجوم: راشفورد، أنتوني، سانشو.

بينما أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: روميرو، داير، دافيز.

خط الوسط: دوهيرتي، هويبرج، بينتانكور، بيسوما، بيرسيتش.

خط الهجوم: هاري كين، سون.

ويحتل فريق توتنهام المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 16 نقطة.