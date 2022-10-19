لعلاجه من مرض بالعظام.. وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مواطن عبر صدى البلد

استجابة عاجلة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لما نشر على موقع صدى البلد من استغاثة مواطن يدعى محمد مجدي من متلازمة آلام العظام.

وكلف الدكتور حسام عبد الغفار، المكتب الاعلامي بالتواصل مع المريض، وسريعا تم التنسيق مع الدكتور أيمن هلال مدير مستشفى الهلال لاستقبال الحالة وعمل اللازم طبيا وفقا لبروتوكولات العلاج.

وجاءت الاستغاثة من مواطن يدعى محمد مجدي، عمره ٣٨ عاماً، من منطقة عين شمس، بوزير الصحة لعلاجه من مرض يصيب عظام جسده بالكامل.

بدأت حالته بالتهابات في العمود الفقري منذ حوالي ٦ سنوات، وساءت الحالة بشكل تطلب الجراحة، كما أشار عليه عدد من الأطباء، وركب عددا من الشرائح والمسامير ولكن الألم لم ينته بل عاد بشكل أقوى.

وتابع محمد أنه تم تشخيص حالته بانزلاق غضروفي في مرحلة متأخرة، بجانب مشاكل في فقرات الرقبة وعظام الحوض، وسعى للعلاج عند أكثر من طبيب بعدما أثرت حالته على رجليه ويديه.

وأشار إلى أن حالته دفعت الأطباء لصرف دواء مخدر الترامادول لتسكين الألم غير المحتمل، ومع ذلك يبقى متألماً لحد كبير ولا يقدر على مواصلة حياته بشكل طبيعي.

وطالب المسئولين ووزارة الصحة بالنظر لحالته وتبني علاجه، مشيراً إلى أنه يحتاج جهاز تحفيز الحبل الشوكي الذي تتطلبه حالته كما أشار الأطباء، وتكلفته تتعدى المليون جنيه، وتفوق مقدرته المادية.