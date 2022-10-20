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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صالون شباب الأحزاب ينظم جلسة نقاشية عن الحوار الوطني.. تفاصيل

اللواء رضا فرحات،
اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق

كشف اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أن صالون شباب الأحزاب نظم جلسة نقاشية بعنوان التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني.

وأضاف "فرحات" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كان مهم جدا أنه قرر إعطاء مساحة كبيرة للجنة العفو الرئاسي فى بدء خروج المحبوسين الإحتياطيين.

وتابع: "لا يوجد لدينا ما يسمى حبس مواطن بدون إجراءات قضائية.. والنيابة العامة عندما تتصدي للتحقيق فى جريمة، فهي تتخذ قرارها"، لافتا إلى أن الحبس الإحتياطي هو حبس إحترازي يحد من حرية التنقل للمواطن.

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