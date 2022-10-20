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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الناشئين يبدأ معسكره الأخير استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين

بدأ اليوم الخميس، معسكر منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" بالقاهرة، استعدادًا للسفر إلى الجزائر، لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

واستقر محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين، على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر المغلق الأخير قبل السفر لخوض التصفيات التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلى الأراضي الجزائرية يوم 30 أكتوبر الجاري للمشاركة في التصفيات، وتضم مجموعة شمال أفريقيا إلى جانب المنتخب المصري منتخبات المغرب، تونس وليبيا.

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