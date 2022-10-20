برلماني : دعوة الرئيس للقطاع الخاص للانطلاق في مشروع الرمال السوداء خطوة للمستقبل

أشاد النائب محمد نشأت العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدعوة الرئيس السيسي للقطاع الخاص، للدخول بقوة في مشاريع استثمار الرمال السوداء، والاستفادة منها باعتبارها تزخر بالعناصر الأرضية النادرة، وتمثل هذه العناصر عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة الحديثة، علاوة على مجالات الذكاء الاصطناعي، قائلا إن الرئيس السيسي يتيح فرصا استثمارية هائلة للوطن وأمام المستثمرين ورجال الأعمال وعشرات الآلاف من فرص العمل.

ونوه نشأت العمدة في تصريح له اليوم، بحضور الرئيس السيسي، فعاليات افتتاح مصنع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة المصرية.

وقال عضو صناعة البرلمان، إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعد إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى، ويهدف لتعظيم استفادة مصر من مواردها الطبيعية وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء.

وشدد نائب الصعيد، على أن الرمال السوداء ذات قيمة اقتصادية عالية جدا، وتستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة، ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة التي تتم في البلاد.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، بأن افتتاح الرئيس السيسي لمصنع الرمال السوداء، في كفر الشيخ هو بداية لمشاريع وطنية ضخمة في هذا المجال، خصوصا وأن العوائد المرتقبة تصل إلى 6 مليار دولار.