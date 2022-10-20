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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

3 ساعات.. قطع الكهرباء عن مناطق وقرى بمركز ومدينة قطور بالغربية السبت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد قطاع كهرباء غرب الغربية، قطع الكهرباء عن مناطق وقرى بمركز ومدينة قطور، يوم السبت القادم، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بهدف الحفاظ على مستوى الخدمة  والحد من الأعطال.

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وقال المهندس أيمن صدقى رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أنه سيتم فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية عن مدينة قطور بالكامل بجانب بعض قرى مركز قطور وهى، دماط، وتلبنت قيصر، وبوريك، وعطف أبوجندى، ومنشية الجنيدى، وكفرالعراقى، وشبرابلوله، وسعدون، وشبرانباص.

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كما تشمل قرى، كفربلضم، وسملا، وكوم على، وإبشواى الملق، وبلتاج، ومحلة مسير، والعمه الريانيه، أميوط، والخباطة، وصرد، والعتوة، والشين، والعزب التابعة لتلك القرى.

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