بكاء ابنتى أحمد زاهر على الهواء: "مكناش قريبين من بعض أوى"

تحدثت ملك أحمد زاهر، عن العلاقة بينها وبين شقيقتها ليلى، معقبة:" من 3 سنين بس علاقتنا اصبحت قوية،قبل كده كنا بنتخانق ديما".



وتابعت ملك أحمد زاهر خلال حوارها مع برنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"،قائلة:" حدث موقف ما وحدثت مشكلة بيننا، ولم نكن قادرين على التواصل الجيد".

عملية جراحية

وأضافت ملك، أنها خلال تلك الفترة أجرت عملية جراحية، ورافقتها شقيقتها ليلى، معقبة:" اول ما خرجت من العملية مكنتش بقول غير أنا بحبك يا ليلى وانتى اختى".



من جانبها قالت ليلى أنها خلال اجراء شقيقتها العملية كانت لا تفعل شئ سوى البكاء.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال سرد الشقيقتين تلك التفاصيل غلبتهما الدموع على الهواء.