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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توقعات بتحقيق فيلم Black Panther: Wakanda Forever 175مليون دولار في افتتاحية عرضه

أبطال الفيلم
أبطال الفيلم

تتوقع الشركة المنتجة لفيلم Black Panther: Wakanda Forever أن يحقق افتتاحية كبرى في شباك التذاكر العالمي قد تصل إلى 175 مليون دولار أو أكثر خاصة مع طول الانتظار لمعرفة بديل الفهد الأسود بعد وفاةبطل الجزء الأول تشادويك بوسمان. 

تخطط ديزني ومارفل لمواد تسويقية هائلة ومختلفة لفيلم Black Panther: Wakanda Forever المقرر طرحه بعد 20 يوما من الآن، وتحديدا يوم 11 نوفمبر المقبل، في محاولة للتغلب على أرقام أفلامهما السابقة الناجحة هذا العام ومنها Doctor Strange in the Multiverse of Madness الذي حقق 187 في انطلاقته. 

افتتح الجزء الأول من فيلم Black Panther: Wakanda Forever في عام 2018 محققا 202 مليون دولار، وحققم مجموع إيرادات بلغ 1.3 مليار دولار عالميا. 

توفي تشادويك بوسمان بطل الجزء الأول من Black Panther: Wakanda Forever في عام 2020 عن عمر يناهز 43 عاما إثر إصابته بمرض سرطان القولون، ولعب دور الملك تتشالا أو بلاك بانثر واحد من أشهر الأبطال الخارقين. 

طرحت ستوديوهات مارفل بوستر وفيديو دعائي جديد لفيلم Black Panther: Wakanda Forever  تمهيدا لعرضه في 11 نوفمبر المقبل بالسينمات العالمية منذ أيام. 

وظهر في البوستر الدعائي لفيلم Black Panther: Wakanda Forever   أبطال العمل وعلى رأسهم ليتيتيا رايت التي تتولى دور البطولة بشخصيتها شوري، بدلا من شقيقها الملك تتشالا.

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