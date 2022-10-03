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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوستر جديد.. طرح فيلم Black Panther: Wakanda Forever  في 11 نوفمبر| شاهد

بوستر فيلم  Black
بوستر فيلم  Black Panther الجديد

طرحت ستوديوهات مارفل بوستر وفيديو دعائي جديد لفيلم Black Panther: Wakanda Forever   تمهيدا لعرضه في 11 نوفمبر المقبل بالسينمات العالمية. 

 

 

وظهر في البوستر الدعائي لفيلم Black Panther: Wakanda Forever   أبطال العمل وعلى رأسهم ليتيتيا رايت التي تتولى دور البطولة بشخصيتها شوري، بدلا من شقيقها الملك تتشالا بعد وفاة الممثل الشهير تشادويك بوسمان.

بوستر الفيلم 

ولم تغفل مارفل الإشارة إلى إرث تشادويك بوسمان في فيلم Black Panther: Wakanda Forever  ، وظهرت شخصية الفهد الأسود على البوستر الدعائي في موجهة أعداء المملكة. 

 

تريلر Black Panther

وحقق الفيديو الدعائي الأول لفيلم Black Panther: Wakanda Forever حوالي 172 مليون مشاهدة عقب مرور 24 ساعة على طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بحسب موقع فاريتي، في يوليو الماضي. 

كما حقق تريلر Black Panther: Wakanda Forever عبر يوتيوب حوالي 22 مليون مشاهدة، ودخل ضمن قائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير. 

وقال مصدر من مارفل لموقع فاريتي، إن عدد مشاهدات Black Panther: Wakanda Forever تفوق على النسخة الأولى منه Black Panther عام 2017 بحوالي الضعف حيث حقق أنذاك 88 مليون مشاهدة تقريبا. 

وتصدر تريلر Black Panther: Wakanda Forever مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد الكثير من محبي مملكة واكاندا حول العمل الذي تم تصويره رغم وفاة بطله تشادويك بوسمان وأصبح يعتمد في قصته على شقيقته "شوري"التي تلعب دورها ليتيتيا رايت. 

Black Panther فيلم Black Panther تشادويك بوسمان Wakanda Forever السينمات العالمية

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