ليبيا..رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة يتفقان على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز العام المقبل 2023 .

وبحسب بوابة "الوسط" الليبية قال المشري، خلال مؤتمر صحفي مع صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، «لن تحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».

وبشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبي، قال المشري «التقيت مع المستشار عقيلة صالح لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيهما وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة».

وأضاف «سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة، واتفقوا على 2 من بين 7 من المناصب السيادية»، وتابع «اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات».

وأشار أيضا إلى أن «الاتفاق على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن».