أخبار التعليم : معـا للتعافي الأخضر ندوة غدا بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس ..احصل على فرصة للدراسة في صربيا .. التفاصيل عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
معـا للتعافي الأخضر.. ..ندوة غدا بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس
تعقد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "معـا للتعافي الأخضر" وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة وذلك يوم الاحد الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۲۳ الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة.
انطلاق المؤتمر العلمي لكلية تجارة القاهرة Rebranding Egypt Summit .. اليوم
ينطلق المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة - جامعة القاهرة اليوم السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ لمناقشة الخطوات المقترحة واهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، واهداف الامم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs), .
احصل على فرصة للدراسة في صربيا .. التفاصيل عبر هذا الرابط
اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادة سفارة جمهورية صربيا بالقاهره بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمه للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023 .
استمرار تساقط ذروة زخات شهب الجباريات الآن
تشهد سماء مصر الآن، زخات شهب الجباريات وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.