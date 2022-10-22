عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم : معـا للتعافي الأخضر ندوة غدا بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس ..احصل على فرصة للدراسة في صربيا .. التفاصيل عبر هذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

معـا للتعافي الأخضر.. ..ندوة غدا بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس  

 

تعقد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان  "معـا للتعافي الأخضر" وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة وذلك يوم الاحد الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۲۳ الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة.

 

انطلاق المؤتمر العلمي لكلية تجارة القاهرة Rebranding Egypt Summit .. اليوم

 

ينطلق المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة - جامعة القاهرة اليوم السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ لمناقشة الخطوات المقترحة واهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول  حيث تتبنى معظم دول العالم  استراتيجيات لبناء علامتها فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، واهداف الامم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs), .

 

احصل على فرصة للدراسة في صربيا .. التفاصيل عبر هذا الرابط

 

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادة سفارة جمهورية صربيا بالقاهره بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمه للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023 .

استمرار تساقط ذروة زخات شهب الجباريات الآن

 

تشهد سماء مصر الآن، زخات شهب الجباريات وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

جامعة عين شمس كلية تجارة القاهرة صربيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

سمعة شيرين| حسام حبيب يتحدث عن أمر خاص على الهواء

ركود يضرب سوق الدواجن.. وجوز الحمام بـ 50 جنيها.. فيديو

أسبوع حزين على الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

ابتزها بصور خليعة.. تفاصيل التخلص من سائق على يد ربة منزل وأخرين بالقطامية

ترشيحاتنا

بورصة السيارات.. انخفاض الاوفر برايس علي أكسنت Rb الجديدة

فضيحة بجيش إسرائيل .. سرقة أسلحة وذخيرة من قاعدة عسكرية كبيرة

انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب أوكرانيا جراء قصف روسي

يعادل 24 طن من أقوى المتفجرات.. 15 عاما على سطوع المذنب هولمز

الخلل عند داعش خطير.. الإفتاء: يعتقدون أنهم دون الملياري مسلم يمثلون الدين

936 وحدة سكنية كاملة التشطيب .. مزايا مشروع مثلث ماسبيرو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جديدة لابنة هيفاء وهبي | شاهد

انتقام رينيرا.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من House of the Dragon بعد تسريبها

الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: مفاجأة تنتظرك

فيديو

تعرضت للتحرش من طبيب ومخرج شهير شتمها .. أبرز تصريحات ثراء جبيل

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ