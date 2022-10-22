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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«إكس بانغ» سيارة طائرة تحلق في سماء دبي.. فيديو

السيارة الطائرة|
السيارة الطائرة| أرشيفية

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ “إكس بانغ”، وهي سيارة طائرة أثناء تحليقها في سماء دبي.

وحلقت السيارة الطائرة المستقبلية ذات المقعدين في سماء دبي خلال معرض جايتكس 2022.

وأظهرت تجربة طيران السيارة التي دامت 90 ثانية قدرات الجيل الجديد لوسائل النقل الذكية.

وتمتلك السيارة الطائرة الكهربائية X2 مقعدين بنظام تحكم ذكي مع قدرات متقدمة للطيران الذاتي، وتعد الجيل الأحدث من السيارات الطائرة التي طورتها بشكل مستقل شركة «إكس بنج إيروهت XPENG AEROHT» التابعة لشركة «إكس بنج».

ولا تصدر X2 أي انبعاثات كربونية أثناء الطيران، مما يجعلها أحد الحلول المستدامة للتنقل القصير، وهي مصممة للطيران ضمن المدن على ارتفاعات منخفضة بسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة.
 

إكس بانغ دبي السيارة الطائرة

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