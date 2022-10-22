مدير الأكاديمية الأوروبية لـ صدى البلد: 25 مليون مسلم بدول الاتحاد الأوربي.. فيديو

قال الدكتور ابراهيم ليتوس، مدير عام الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث ببلجيكا، إن مصر دائما وأبدًا لها الريادة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي لمواجهة القضايا المهمة وعلى رأسها قضية التنمية المستدامة ويظهر ذلك جليا من خلال فعالياتها المختلفة، منها المؤتمر العالمي بعنوان " الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" ومشاركتنا في هذا الحدث تأتي في إطار الشراكات التي قامت بها الأكاديمية الأوربية مع مركز سلام لمواجهة التطرف التابع لدار الإفتاء المصرية منذ 5 أشهر.



وأوضح ليتوس في تصريحات لـ صدى البلد على هامش مؤتمر دار الإفتاء الدولي، أن الأكاديمية الأوربية للتنمية لها عدة مشروعات وقضايا مع الشركاء الأوربيين منها قضية التطرف والإرهاب و الدراسات الاستشرافية، وبيان أهمية حضور الإسلام في الفضاء الأوروبي و ماذا يعني تواجد المسلمين في المجتمع الأوربي.

وتابع: هناك 25 مليون مسلم في دول الاتحاد الأوربي مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تهم جميع المسلمين والناس جميعا بمختلف أديانهم ومعتقداتهم ونسعد بأن القادة الدينيين يحثون على التشارك والمشاركة الفعلية في التنمية المستدامة .

وأكد أن الأزمة أزمة فكرية ودائما نلح في مداخلات عديدة على أن الدين منظومة قيم وأخلاق ولا مجال لتسييسه لمآرب حزبية، موجها رسالة من مصر إلى بروكسل ، أن في العالم الاسلامي شركاء جادون لإصلاح وإطلاق قيم كونية مشتركة لمستقبل أكثر أمنا وسلاما للعالم كله .

