مصطفى عسل يلحق بمروان الشوربجي في نهائي جراسهوبر للإسكواش

صعد مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني ونجم النادي الأهلي لنهائي بطولة جراسهوبر للإسكواش والتي تستضيفها مدينة زيوريخ بسويسرا في الفترة من 18 حتى 23 أكتوبر الجاري، البالغ مجموع جوائزها 107 آلاف دولار.

وانتزع مصطفى عسل الفوز من زميله في المنتخب ونجم نادي سبورتنج فارس دسوقي بنتيجة 3 - 2.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "6 - 11، 11 - 8، 9 - 11، 11 - 5، 11 - 5"، في لقاء استغرق 85 دقيقة من اللعب.

واستهل مصطفى عسل مشواره في البطولة بالفوز على الفرنسي جريجوري مارشيه بنتيجة 2 - 0، قبل أن يفوز على زميله بالمنتخب طارق مؤمن بنفس النتيجة.

ومن المقرر، أن يلتقي نجم الأهلي في النهائي مع زميله في المنتخب مروان الشوربجي والذي تغلب على نظيره البيروفي بثلاثية نظيفة.