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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي : الحكم اللي هيغلط الناس مش هتسيبه بسبب كلاتنبرج

كلاتنبيرج
كلاتنبيرج

أكد أحمد عودة الخبير التحكيمي السابق، أنه لا يدعم فكرة تحليل الحالات المثيرة للجدل بشكل علني كل أسبوع في الدوري المصري الممتاز.


قال أحمد عودة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا ضد ظهور عصام عبد الفتاح في القنوات للدفاع عن الحكام ونصحته بذلك وقت تواجده كرئيس للجنة الحكام في مصر"


وختم حديثه قائلا: "أنا مش بدعم فكرة الإعلان عن الحالات المثيرة للجدل وتحليلها علنا، لو قولت خطأ حكم الحكم ده هيمشي في الشارع ازاي الناس مش هتسيبه".

 تحليل كلاتنبيرج لـ الحالات التحكمية في الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، عن تحليل كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام للحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ كلاتنبيرج لتحليل تلك الحالات التحكيمية .

وأكد كلاتنبيرج، صحة قرار الحكم في واقعة طرد طاهر محمد طاهر نجم الأهلي أمام الإسماعيلي عقب الاعتداء على لاعب الإسماعيلي بدون كرة .

وقال رئيس لجنة الحكام، إن قرار الحكم صحيح في عدم احتساب ضربة جزاء للزمالك امام سموحة .

وأضاف كلاتنبيرج، أن قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء البنك الأهلي أمام فاركو صحيح أيضا.

 

كلاتنبيرج الدوري المصري الدوري عصام عبد الفتاح

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