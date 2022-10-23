ميرهان حسين تشارك جمهورها بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عدة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت ميرهان حسين بوضع ايموشن قلب وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين، في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة لمسلسل "الونش" أمام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان إيهاب فهمي والفنانة منة فضالي والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.