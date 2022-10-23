صحف السعودية.. «رسالة شكر للرئيس» تزامنًا مع إطلاق القاهرة لمؤتمرها الاقتصادي.. وولي العهد يُطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد الدولية.. وشي يفوز بولاية ثالثة تاريخية.. ويؤكد: العالم بحاجة إلى الصين

ولي العهد يبحث مع الرئيس الجزائري تطوير العلاقات

فلسطينيون يلجأون للكهوف للتصدي لمحاولات إسرائيل تهجيرهم من قراهم

الاقتصاد السعودي الأعلى نمواً في مجموعة العشرين لعامي 2022 و2023

سوناك يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات الساخنة، والتي ركزت على المؤتم في مصر في ضوء الأزمة العالمية ومبادرة ولي العهد، وانتخاب الرئيس الصيني لولاية ثالثة تاريخية.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، إنه بينما تطلق الحكومة المصرية «المؤتمر الاقتصادي» اليوم، بهدف «وضع خارطة طريق اقتصادية لمجابهة الأزمة العالمية»، دشن مصريون حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لإبراز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان «رسالة شكر للرئيس».

وكان الرئيس قد دعا في سبتمبر الماضي، إلى عقد مؤتمر اقتصادي لـ«مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة، ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة».

وحددت الحكومة المصرية الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الحالي موعداً لانعقاده.

وعشية انعقاد المؤتمر الاقتصادي، تصدر وسم «رسالة شكر للرئيس» موقع التغريدات «تويتر»، حيث عدَّد متابعون إنجازات الدولة المصرية في عهد السيسي، من «تطوير القرى والعشوائيات، وإنشاء مشروعات سكنية، وبناء محاور وطرق جديدة»، إضافة إلى «دعم الاقتصاد، والحفاظ على استقرار البلاد».

وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي، أعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول من أمس، تفاصيل جلساته التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة «واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء».

قالت الصحيفة، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم (الأحد)، إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد ولي العهد، أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة، الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية. كما أنها ستُسهم، من جهة أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م.

من الصين، قالت الشرق الأوسط، حصل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأحد، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، بعد أن أزاح أيّ معارضة في البلاد وداخل صفوف الحزب، ضامناً بذلك ولاية جديدة على رأس الصين لخمس سنوات أخرى على الأقل، ليصبح بذلك أقوى قائد للصين منذ مؤسس النظام ماو تسي تونج.

وعينت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي بعد إدخال تعديلات واسعة عليها شي جين بينج لولاية ثالثة من خمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، ما يمهد لتثبيته رسمياً على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.

فلسطينيًأ قالت صحيفة الشرق الأوسط، يحاول مئات الفلسطينيين التصدي لمحاولات السلطات الإسرائيلية طردهم من قراهم وهدم منازلهم من خلال العودة إلى العيش في كهوف تحت الأرض، وفقاً لما أكده تقرير جديد نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وبحسب التقرير، فقد وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر مايو (أيار) الماضي، على طرد نحو 1200 فلسطيني من عدد من القرى حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من استخدام الأرض في ساحة تدريب عسكرية بالذخيرة الحية.

وقد يمهد ذلك الطريق لواحدة من كبرى عمليات الطرد الجماعي للفلسطينيين منذ عام 1967، التي تقول الأمم المتحدة إنها قد ترقى إلى مستوى «جريمة حرب».

ويكافح سكان القرى المنتشرة عبر التلال المنحدرة في المنطقة المعروفة باسم مسافر يطّا، جهود تهجيرهم من منازلهم مع إعداد الكهوف الموجودة تحت الأرض لاستيعابهم هم وعائلاتهم.

ومسافر يطا هي عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ومن بين هذه القرى، قرية خربة الفخيت، التي قالت إحدى ساكناتها وتدعى وضاح أيوب أبو سبها (65 سنة): «ليس لدينا منزل نسكن فيه ولا خيمة - ليس لدينا خيار سوى العيش في الكهف، بداية حياتي كانت في الكهف، وستكون نهاية حياتي فيه».

وقديماً، كان سكان قرية خربة الفخيت والمجتمعات المحيطة بها، يعيشون في الكهوف المنتشرة في المنطقة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة المنازل والمباني الأخرى في المنطقة، متذرعة ببعض الحجج مثل عدم وجود تصاريح البناء، التي نادراً ما تمنحها الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين.

لكن كثيراً ما كان السكان يقومون بإعادة بناء هذه المنازل.



وفي متفرقات أخرى، أعلن وزير المال البريطاني السابق المحافظ ريشي سوناك، اليوم الأحد، ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب، في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة المتحدة التي تواجه عدة أزمات.

وكتب سوناك في تغريدة: «إن المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة (...) أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا».

من جانبها، قالت صحيفة الرياض، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

وذكرت الرياض، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الأسبوع الماضي تقرير عن تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمجموعة العشرين لعامي 2022 و2023 وتصدرت المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين كأعلى نمو اقتصادي، حيث تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 9.9 % أما في العام المقبل فتتوقع أن ينمو بنسبة 6 % وهو الأعلى أيضا على مستوى مجموعة العشرين وهذا بلا شك نجاح كبير للسياسات الاقتصادية السعودية التي عبرت بالاقتصاد السعودي بكفاءة عالية من كافة الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الثلاثة سنوات الماضية بدء من أزمة كوفيد 19 وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وكما سلطت صحيفة الرياض، الضوء على مبادرة ولاي العهد لسلاسل الإمدادت في العالم، فعلت كذلك صحيفة عكاظ، التي ذكرت إن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم (الأحد)، إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، يستهدف تعزيز موقع السعودية كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكّد ولي العهد، أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد السعودية وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل.

وقالت عكاظ في شأن الصين، إن فوز الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الأحد)، بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، يفتح الطريق لتثبيته رسمياً على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس القادم 2023.

ووعد جين بينج في تصريح من قصر الشعب في بكين بالعمل الجاد بغية تحقيق أهداف الحزب وإنجاز المهمات، مؤكداً أن الصين بحاجة للعالم أجمع. وقال: لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين.

من جهته، قال المحلل في مكتب «أوراسيا جروب» نيل توماس، إن هذا التمديد سيضع حدا لثلاثة عقود من التناوب على السلطة في البلاد ولو بشكل مضبوط.