خبير: الرئيس اعتمد على المكاشفة في المؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور ماجد شوقي الخبير الاقتصادي، أن المؤتمر الاقتصادي اليوم بدأ بشكل ساخن ومتميز من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الرئيس اعتمد على المكاشفة اليوم في الرد على كل الانتقادات الموضوعية.

وأضاف الدكتور ماجد شوقي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الرسالة التي كانت موجودة اليوم في افتتاح المؤتمر الاقتصادي أن الحكومة أخذت اجراءات متعددة لمعالجة التحديات والاقتصاد العالمي في حالة من الارتباك غير الطبيعي ونحن لسنا في معزل، مؤكدا احتياجنا للخبراء والاستفادة منهم.

وتابع: "أتمنى نتكلم على حلول عملية وسريعة وتنفيذية تقترح على القائمين لإدارة الدولة لتشجيع الاستثمار ليس الجديد ولكن الاستثمار الاجنبي والعربي ونشجعه للتوسع في مصر ولا ينكمش ولا يظل ثابتا"، موضحا أن هذه الطريقة هي الأسرع في تأثيره على الاقتصاد مع خطوات لجذب الاستثمار من الخارج وتيسير الاجراءات التنفيذية.