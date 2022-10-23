حزب الجيل: الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي خطوة لبناء مصر الحديثة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي تعتبر قمة المشاركة لبناء مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن هناك أزمات اقتصادية حادة في الواقع المصري نتيجة الإصلاح الاقتصادي والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى فيروس كورونا وما ترتب على انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وأضاف "الشهابي"، خلال لقائه ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر تحتاج إلى علاج، لذا كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد المؤتمر الاقتصادي وقبله الحوار الوطني تُعد خطوة مهمة للغاية على طريق الإصلاح والعلاج.

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد الاستماع إلى الآخرين؛ خاصة وأن الدولة المصرية كانت أسيرة للسياسات والتطبيقات الحكومية قبل الحكم؛ ويحتاج إلى الاستماع إلى الآخرين بهدف إيجاد أطروحات مهمة بها حلول للأزمة الاقتصادية والتي تُخفف من معاناة الناس"، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية شديدة ليست على مصر فقط ولكن على العالم أجمع؛ بينما مصر أفضل حالًا من دول كثيرة.





وأعرب عن أمنياتة بأن يُقدم المؤتمر الاقتصادي خارطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المصري، لتخفف من حدة مشكلة البطالة بتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، وتساعد في سد احتياجات السوق المحلية وتجعلنا نستغنى عن الاستيراد.