وضع خطوات واضحة للمستقبل.. أهداف المؤتمر الاقتصادي

تعقد مصر المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وجاء المؤتمر إدراكا من القيادة السياسية بأهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد.

ويشارك في المؤتمر كافة الأطراف، حيث يضم الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية.

ويأتي المؤتمر في خضم أزمة عالمية، لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تتصارع كافة الحكومات المتقدمة والقوية والدول الناشئة من أجل النجاة، وضمان الاستقرار.

وينعقد المؤتمر على مدار 3 أيام بالتوزاي مع الحوار الوطني، ويهدف المؤتمر تقديم صورة متكاملة، لما حققه الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.

ويسعى المؤتمر لوضع خطوات واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، ويحمل شعار "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية.



