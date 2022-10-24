امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل بالمدارس.. معلومات هامة عنها

يستعد طلاب صفوف النقل بجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، لأداء امتحانات شهر أكتوبر 2022، والتي تعد أول امتحانات يؤديها طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات هامة عن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل :

امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تضع وزارة التربية والتعليم جداولها

اسئلة امتحانات شهر أكتوبر تقتصر على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال شهر أكتوبر الذي يعد أول شهر في الدراسة

يخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة

تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري

يوضع الامتحان بمعرفة موجه المادة

يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم

وكان قد انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لجدول منسوب لوزارة التربية والتعليم، يزعم ناشروه أنه جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي، المعلن من وزارة التربية والتعليم لجميع مدارس الجمهورية.

وأكد شادى عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن هذا الجدول المتداول لا أساس له من الصحة، ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم به على الإطلاق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تضع وزارة التربية والتعليم جداولها.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها على السوشيال ميديا، مشددا على أن مثل هذه الجداول الوهمية غرضها فقط إثارة الجدل والبلبلة وإرباك الطلاب وأولياء الأمور.

كما نفت وزارة التربية والتعليم شائعة ترحيل مقرر امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المدارس لشهر نوفمبر لطلاب المنهج الجديد "الصفين الرابع والخامس الابتدائي" كالعام الماضي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم ضم مقررات أكتوبر ونوفمبر في امتحان واحد لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي".

وقالت وزارة التربية والتعليم: "سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المنهج الجديد "الصفين الرابع والخامس الابتدائي" في المنهج المقرر الذي تم شرحه في شهر أكتوبر فقط دون ضم مقرر شهر نوفمبر فيه".