غدا.. عرض مسرحيتي عفوا إني المؤلف والمزار ضمن فعاليات مهرجان آفاق مسرحية

يُعرض، اليوم الإثنين، على مسرح تياترو آفاق بوسط البلد، عرضا "عفوا إني المؤلف" و"المزار"، ضمن مسابقة العروض الطويلة بالدورة الثامنة من مهرجان آفاق مسرحية العربي، دورة النجم الراحل فريد شوقي.

ويعرض، غدا، في مسابقة العروض الطويلة بالمرحلة الأولى "ملتقى المسابقات" الذي يستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، عرض "عفوا إني المؤلف" لفرقة مسرح كلية التجارة جامعة بنها بمحافظة القليوبية، من تأليف محمد علي، وإخراج خالد عبد الشافي، وكذلك مسرحية "المزار" لفرقة عالم المسرح من محافظة القاهرة، من تأليف السيد فهيم، وإخراج إيهاب نعمان.



كما تعرض، غدا الثلاثاء، ضمن مسابقة العروض الطويلة، مسرحية "كنز الحلواني" لفرقة بوفوريا من القاهرة، تأليف وإخراج بيشوي مكرم، وكذلك مسرحية "ثأر الملعون" لفرقة كرياتيفو، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج محمد الشيخ.



يذكر أن مهرجان "آفاق مسرحية" تقام دورته الثامنة على مرحلتين: المرحلة الأولى "ملتقى المسابقات"، وهي خاصة بالفرق المصرية، وتقام خلال الفترة من 10 إلى 30 أكتوبر الجاري، وتضم 43 عرضا مسرحيا، وتقام المرحلة الثانية "النهائيات" للفرق العربية وأوائل مسابقات الفرق المصرية، وتبدأ من 3 إلى 9 نوفمبر المقبل، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



المهرجان يهدي دورته هذا العام للفنان الراحل فريد شوقي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأمين عام المهرجان هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.

