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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد صفاء السبع.. اعتزلت في عز نجوميته بسبب ضابط شرطة

صفاء السبع
صفاء السبع

يحل اليوم الإثنين الموافق ٢٤ أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة صفاء السبع، حيث تحتفل بعيد ميلادها الـ 65، نستعرض أبرز المعلومات عنها من خلال التقرير التالي: 

 

كان لموهبتها عامل كبير في النجاح والتألق بعد أن ورثت حب الفن من أبيها الفنان الكبير محمد السبع صاحب المشوار الطويل والذي كان واحدا من أشهر فناني الزمن الجميل وكان له باع طويل في إرساء قواعد العمل المسرحي والإذاعي والسينمائي.

 

تألقت في عدد من الأعمال الفنية سواء كانت درامية أو سينمائية، وكان دورها في مسلسل (رأفت الهجان) سببا كبيرا في تأهيلها لأن تكون من نجمات الزمن الجميل، من خلال شخصية (مونيكا) التي جعلتها تسجل نجاحا وانتشارا واسعا في كل المنازل.

تعددت أعمالها وبخلاف مسلسلها الأشهر "رأفت الهجان" ظهرت أيضا في عدد من الأعمال منها مسلسل "الحفار" و"جريمة علي الشاطئ الهادي" و"البراري والحامول" و"اسفة لا يوجد حل"، وفي السينما كان لها تواجد محدود في "نص أرنب" و"سيداتي آنساتي" و"لعبة الأشرار" و"بوابة ابليس".

وبعد رحلة فنية قدمت خلالها 42 عملا فنيا اعتزلت الفنانة صفاء السبع فجأة وذلك بعدما تزوجت من ضابط شرطة، حيث فضلت الاستقرار الأسري والتفرغ لرعاية زوجها وأسرتها، خاصة بعد أن أنجبت منه ابنتها الوحيدة (عبير).

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