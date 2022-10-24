أوكرانيا تلجأ إلي المرتزقة لمواجهة الجيش الروسي.. تفاصيل

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصادر عسكرية بوصول أعداد كبيرة من المرتزقة الفرنسيين والجورجيين إلى مدينة نيكولاييف جنوب أوكرانيا.

وحسب الوكالة الروسية، قال أحد المصادر: "توقفت مجموعة من المرتزقة الفرنسيين، وتجولت في الموانئ والمصانع المهجورة، في انتظار الاستقرار على ما يبدو في منازل أو شقق خاصة في المدينة”.

وأضاف أن المرتزقة شوهدوا في ميناء نيكاتيرا وحوض بناء السفن في المدينة المذكورة على البحر الأسود.

وقال: "دخلت مجموعة من الجورجيين، يتقدمهم متزعمهم بسيارة دفع رباعي تحمل لوحة عسكرية".

وقال أندري ماروتشكو، في قوات لوجانسك، إن القوات الروسية قضت على رتل من المرتزقة الأجانب أثناء محاولتهم الاقتراب من من بلدتي سفاتوفو، وكريمينايا.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف، من أن روسيا تخلق “وهما” من خلال الظهور وكأنها تغادر خيرسون لكنها تستعد في الواقع للدفاع عن المدينة.

وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو الأوكراني في 24 فبراير على أمل تحقيق نصر سريع. لكن أوكرانيا التي تدعمها المساعدات الغربية قلصت المكاسب العسكرية لمدة ثمانية أشهر وشنت هجمات مضادة لاستعادة السيطرة على الأراضي المحتلة.

وشهدت الهجمات المضادة في سبتمبر نجاحا سريعا في شرق أوكرانيا حيث استعيدت آلاف الأميال المربعة من الأراضي التي تحتلها روسيا حول خاركيف.

وكان تقدم أوكرانيا في جنوب أوكرانيا أبطأ، لكن جيشها استعاد المناطق الواقعة شمال خيرسون، وهو أيضا اسم المنطقة التي تشمل المدينة.

والآن، يستعد القادة العسكريون الروس لأوكرانيا لمحاولة استعادة المدينة.