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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أضرار كارثية.. روسيا تحذر من تفجير أوكرانيا لسدين رئيسيين في خيرسون وزابوريجيا

روسيا تحذر من تفجير
روسيا تحذر من تفجير أوكرانيا سدين رئيسيين

حذر مسؤول روسي كبير في منطقة زابوريجيا، من أنه يمكن للقوات الأوكرانية أن تسبب أضرارا كارثية من خلال تفجير سدين رئيسيين على نهر دنيبر، ما قد يؤدي إلى غمر منطقة ضخمة، بالمياه بما في ذلك موقع أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال فلاديمير روجوف، لوكالة “تاس” الروسية: “لا أستطيع أن أستبعد أنهم سيحاولون الجمع بين سيناريوهين. أولا، يمكنهم تفجير دنيبروجيس، وبعد ذلك محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية”.

وتقع دنيبروجيس، أو محطة دنيبر للطاقة الكهرومائية، في مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها كييف، عند المنبع من إنيرجودار، التي تستضيف محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأوضح روجوف أنه إذا تم اختراق السد، فإن المدينة والمنشأة النووية ستغمرهما المياه.

ويقع سد كاخوفسكايا الكهرومائي في اتجاه مجرى النهر في منطقة خيرسون ولكنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمحطة الطاقة النووية لتغذية أنظمة التبريد الخاصة بها.

وكانت محطة الطاقة الكهرومائية محور اتهامات متبادلة من قبل مسؤولي موسكو وكييف. 

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وفي الأسبوع الماضي زعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية زرعت متفجرات وتستعد لتفجيرها وحث بعثة مراقبة دولية على زيارة المنشأة.

واتهم مسؤولون روس القوات الأوكرانية بتعمد استهداف السد.

وعلى مسافة أبعد من نهر الدنيبر، توجد مدينة خيرسون، التي ستغمرها المياه، إذا تم اختراق حاجز كاخوفسكايا. وتقع المدينة على الضفة الغربية للنهر وقد تتعرض لنيران أوكرانية مكثفة في الوقت الذي تسعى فيه كييف للاستيلاء عليها من روسيا، وفقا لمسؤولين إقليميين.

وأفاد فلاديمير ليونتييف، رئيس بلدية نوفايا كاخوفكا، موقع محطة الطاقة الكهرومائية، اليوم الاثنين، بأن ثلاث قذائف أوكرانية على الأقل أصابت السد خلال الليل.

وقال ليونتييف: “الوضع متوتر للغاية. عدد الضربات الصاروخية آخذ في الازدياد'

وأضاف أن مشغلي المحطة يقومون بخفض مستوى المياه في الخزان الذي يحتفظ به السد لتقليل الأضرار المحتملة للمجتمعات في اتجاه المصب.

روسيا موسكو القوات الروسية اوروبا أوكرانيا زابوريجيا روسيا وأوكرانيا

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