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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجال الأعمال: مصر تستهدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

علق  المهندس أحمد الزيات "عضو جمعية رجال الأعمال، على فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى غد الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

أوضح الزيات خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، أن  المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيته، مضيفاً أن مصر تستهدف صادرات تصل ل100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وتابع أن جلسه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ،ناقشت ملف التصدير العقاري ، وأهم مشاكل المطورين العقاريين، خاصا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن أهم التحديات والمشكلات التى تواجه المطورين العقاريين أشار إلى أن ارتفاع تكاليف البناء ، من تراخيص ومد مهلة للبناء في ظل التضخم والركود والظروف العالمية من أجل ترتيب الأولويات لكبار الشركات التى تشارك الدولة في عملية التنمية.

أحمد الزيات المؤتمر الاقتصادي اخبار التوك شو

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