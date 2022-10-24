طلب إحاطة بسبب كثرة الحوادث على الطريق الصحراوي الغربي

تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلي الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن تكرار حوادث الطريق الصحراوي الغربي الذي يبدأ من محافظة الأقصر والمنتهى بمحافظة أسوان.

أوضحت عضو مجلس النواب، فى طلبها، أن الطريق يمتد حوالي حوالي ٢٥٠ کم مرورا بمدن ومراكز محافظة الأقصر واسوان غربا، وحتى طريق المطار، لافتة إلي ان هذا الطريق الصحراوي لا يوجد به إضاءة كافية للطريق ولا لوحات إرشادية مشيلة ليلا.

وأضافت،" ولا يوجد به نقاط اسعاف كافية، وقد وقعت على هذا الطريق العديد من الحوادث والتي تؤدي إلى وفاة الكثير من الأهالي والسائقين.