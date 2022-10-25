المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ضرورة

أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الإسراع بالعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وفقا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مهم وضرورة، إضافة إلى أن الصناع يطالبون بالعمل على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها، ومنح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للإنشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية في السابق.

وطالب فوزي، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، بالنهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة على تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير، وتطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.

وقال إن الوقت الحالى توقيت بالغ الصعوبة على العالم كله في ظل ما نشهده من تطورات للأحداث من حولنا، وبالأخص الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بلا أدنى شك تلقي بظلالها اقتصاديا على معظم دول العالم والمنطقة العربية ومصر بطبيعة الحال.

وأضاف أن الظروف الحالية ظروف استثنائية تتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار، وبالأخص في المشروعات الإنتاجية، والتي يمكن أن تحقق الاكتفاء وإحلال المنتج المصري محل الواردات، وبالطبع إمكانية التصدير.

وأوضح فوزى أن معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهى الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الأعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا، وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات على الاستمرارية.

ولفت إلى أن ما نشهده اليوم من تحديات إقليمية ودولية وعلى الرغم من صعوبته وآثاره السلبية، قد يكون في الوقت نفسه فرصة كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤى والتعامل السريع لتفادي المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هـذه الأزمات.