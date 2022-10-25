عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ضرورة

صدى البلد

أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الإسراع بالعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وفقا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مهم وضرورة، إضافة إلى أن الصناع يطالبون بالعمل على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها، ومنح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للإنشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية في السابق.

وطالب فوزي، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، بالنهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة على تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير، وتطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.

وقال إن الوقت الحالى توقيت بالغ الصعوبة على العالم كله في ظل ما نشهده من تطورات للأحداث من حولنا، وبالأخص الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بلا أدنى شك تلقي بظلالها اقتصاديا على معظم دول العالم والمنطقة العربية ومصر بطبيعة الحال.

وأضاف أن الظروف الحالية ظروف استثنائية تتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار، وبالأخص في المشروعات الإنتاجية، والتي يمكن أن تحقق الاكتفاء وإحلال المنتج المصري محل الواردات، وبالطبع إمكانية التصدير.

وأوضح فوزى أن معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهى الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الأعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا، وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات على الاستمرارية.

ولفت إلى أن ما نشهده اليوم من تحديات إقليمية ودولية وعلى الرغم من صعوبته وآثاره السلبية، قد يكون في الوقت نفسه فرصة كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤى والتعامل السريع لتفادي المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هـذه الأزمات.

تفضيل المنتج المحلي الجهاز المصرفي رجال الأعمال الجمعية المصرية اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

كيفية أداء صلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر.. كم ركعة وماذا يقرأ فيهما

ترشيحاتنا

البنك المركزي: يجب تدعيم القدرات الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة

صدى البلد ينشر توصيات ومقترحات المؤتمر الاقتصادي.. تعرف عليها 

تعرضوا لحادث في جمصة.. التفاصيل الكاملة لوفاة 11 فردا من أسرة واحدة

مش هنكلفك حاجة.. الرئيس السيسي للقطاع الخاص: نحترم العقود

السيسي: 17 مليون مشترك أعطي لهم الكهرباء بأقل من نصف ثمنها حتى الآن

السيسي: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية في فترة الإخوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. أمال ماهر تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة.. شاهد

أطعمة شائعة تحمل نسبة سكريات أكثر مما نعتقد

الوردي للحساسات والبني للغامضات.. ماذا يقول لون أحمر الشفاه عن شخصيتك؟

وكيله ظهر في هذا النادي.. ما تفاصيل انتقال النني إلى الدوري السعودي؟

فيديو

استقرار في سوق الذهب وتراجع الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

شاهد| حسن شاكوش يغني لـ أم كلثوم.. ورد فعل مصطفى كامل

أمطار رعدية بالقاهرة .. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

كنت سأتخذ نفس القرار.. سر بكاء راغدة شلهوب بسبب ابنتها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ