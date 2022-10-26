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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022.. ابق هادئا وتوقف عن التسرع

برج القوس
برج القوس

تشير توقعات برج القوس اليوم، أنهم واثقون من أنفسهم ويحبون أن يكونوا مركز الجذب، هم أيضًا الأشخاص الصادقون الذين يتكلمون بشكل مستقيم. 

وإليك توقعات برج القوس اليوم 26 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

 

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برج القوس.. حظك اليوم الأحد 23-10-2022

 

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

لا يحب القوس الانتظار لفترة طويلة ويبحث دائمًا عن تجارب جديدة في الحياة، كما إنهم لا يحبون الأشخاص الذين يكذبون عليهم ويبعدونهم عنهم، إنهم يحبون أداء مهمة بمفردهم ولا ينتظرون إبلاغهم، يمكن أن ينسى برج القوس بسهولة الأشخاص الذين يؤذونهم ، لكنهم لا يغفرون لهم عادةً، ولكن إذا كنت تخطط للذهاب في إجازة ، فإن نجومك لا يعطونك إشارة خضراء ، لذا يرجى الانتباه قبل أن تخطط للذهاب لقضاء إجازة، قد يكون من المتوقع قضاء وقت ممتع مع الحبيب في حياتك اليوم.

توقعات برج القوس مهنيا 

تبدو واجهتك المالية لهذا اليوم مثيرة للإعجاب، إذا كنت تعمل في سوق الأوراق المالية ، فقد يكون هذا هو أفضل وقت للتركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل لتحقيق الاستقرار في محفظتك.

إذا كنت تخطط لاتخاذ قرار مهني اليوم ، فهناك احتمال كبير بأن تختار مسارًا غير مناسب لك تمامًا، لذا ، انتظر وقدم بعض الأفكار الإضافية حول ذلك - تجنب الاندفاع لارتكاب شيء ما.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد يحتاج الزوج إلى دعمك في شيء مهم اليوم.

توقعات برج القوس خلال الأيام القادمة 

قد تحصل على فرصة للخروج لتناول العشاء والاستمتاع بالمشاعر الليلية، قد تأتيك محادثة صحية لمدة ساعة مع والديك.

 

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