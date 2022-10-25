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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022: كن أكثر تنظيما

برج القوس
برج القوس

 تشير توقعات برج القوس اليوم ، بأنك ستستمتع ببيئات متناغمة على الصعيدين المهني والمحلي، سيكون يومًا مثيرًا على جبهة الحب أيضًا.

وإليك توقعات برج القوس اليوم 25 أكتوبر على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

 

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برج القوس.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022:أنت شجاع في اتخاذ قرارتك

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برج القوس.. حظك اليوم الأحد 23-10-2022

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برج القوس.. حظك اليوم 22 أكتوبر 2022: لا تتخذ قرارات متهورة

 

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.

تجنب مشاركة أي معلومات خاصة مع الآخرين، صحتك الجيدة ستبقيك نشيطًا ومشغولًا طوال اليوم في تنفيذ خطط الرحلة.

سيتمكن وكلاء العقارات من كسب عمولات جيدة والحصول على عملاء جدد اليوم، قد يخطط البعض للمشي لمسافات طويلة أو التخييم مع شريك، قد تتوقع وصول ضيف جديد على الجبهة المحلية ، لذا كن مستعدًا للاستمتاع ببيئة مبهجة في المنزل.

توقعات برج القوس مهنيا

اليوم ، يمكنك الحكم على قدراتك لمعرفة المسار الوظيفي الصحيح لنفسك، أنت أكثر كفاءة اليوم وتحاول إدارة مهامك المعلقة بشكل مثالي، وستشعر بالحماس وستحصل على الوقت الكافي لإنجاز كل شيء في الوقت المحدد.

توقعات برج القوس عاطفيا

يجب أن تكون أكثر تعبيرًا عن شريكك، أولئك الذين يبحثون عن اقتراح زواج مناسب لفترة طويلة ،
قد يجدون شخصًا بمكانتهم وذوقهم

توقعات برج القوس خلال الأيام القادمة

قد لا تشعر بخيبة أمل هذه المرة لأن أطفالك سيجعلونك تشعر بالفخر من خلال تحقيق شيء ما على الصعيد المهني أو الأكاديمي.

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