قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جبالي: لم يغلق باب في وجه المعارضة.. وعمل المجلس تميز بتغليب المصلحة الوطنية
الاحتلال يغتال 6 أسرى محررين بغزة خلال 24 ساعة
تعرف على نتائج قرعة دوري المحترفين ومواجهات الجولة الأولى لموسم 2025–2026
مشروع القرن الحادي والعشرين.. آخر مستجدات التعاون المصري الروسي لمشروع محطة الضبعة
محافظ الجيزة: بدء استعدادات تفعيل منظومة ذكية لنقل وإدارة مخلفات البناء والهدم إلكترونيًا
بدون فوائد.. الأوقاف تخصص 70 مليون جنيه قروضا حسنة لجميع العاملين
سنترال رمسيس خارج الخدمة لمدة أسبوع.. الحريق يثير غضب النواب تحت القبة.. ومطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومعاقبة المخطئ
ناظرت جثث الضحايا..النيابة تُباشر التحقيقات في واقعة حريق سنترال رمسيس
تحركات أمريكية ومناورات سياسية في ظل المأساة الفلسطينية| تفاصيل
مش هأجل العمرة.. عمر كمال يكشف سرا عن رفض أحمد عامر الغناء بمسلسل العتاولة
الرئيس السيسي خلال لقائه مدير روسأتوم: متابعة إنشاء محطة الضبعة النووية وتوقيع اتفاقيات تكميلية
موسكو تهدد: قد يتم تعديل قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سانشو يشترط 8 ملايين يورو سنويًا.. ويوفنتوس يتمسك بسقف الرواتب

سانشو
سانشو
إسلام مقلد

دخلت مفاوضات نادي يوفنتوس الإيطالي مع النجم الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، مرحلة جديدة من الشد والجذب، بعد أن طالب اللاعب بعقد سنوي قيمته 8 ملايين يورو للانتقال إلى "السيدة العجوز" خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سانشو منح أولوية الانتقال إلى يوفنتوس، وأبدى مرونة في تخفيض راتبه الحالي مع مانشستر يونايتد، الذي يبلغ 10 ملايين يورو سنويًا، من أجل تسهيل خروجه من ملعب "أولد ترافورد".

ورغم ذلك، لا يزال المبلغ الذي يطلبه اللاعب – 8 ملايين يورو – أعلى من سقف الرواتب الذي تفرضه إدارة يوفنتوس، وتسعى للحفاظ على توازن مالي صارم في ظل مشروع تقشفي يقوده النادي خلال السنوات الأخيرة.

كانت إدارة البيانكونيري قد قدمت عرضًا أوليًا بقيمة 5 ملايين يورو، وهي الآن بصدد رفعه إلى 6 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، ليُصبح الراتب السنوي مشابهًا لما يحصل عليه المهاجم الجديد جوناثان ديفيد، المنضم حديثًا من ليل الفرنسي.

ويبلغ سانشو من العمر 25 عامًا، وعاد مؤخرًا إلى مانشستر يونايتد بعد فترة إعارة قصيرة إلى تشيلسي، لكنه لا يدخل ضمن خطط المدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي تولى قيادة الفريق مؤخرًا، وهو ما فتح الباب أمام رحيله هذا الصيف.

ويسعى يوفنتوس لضم جناح هجومي سريع وفعال في الثلث الأخير، ويُنظر إلى سانشو على أنه هدف مناسب فنيًا، لكن عائق الراتب ما زال يمثل نقطة الخلاف الأبرز، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مرونة في التفاوض من جانب اللاعب أو تحرك بديل من النادي الإيطالي نحو خيارات أخرى.

نادي يوفنتوس الإيطالي نادي يوفنتوس يوفنتوس جادون سانشو سانشو مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

طيران

بعد عطل الإنترنت والاتصالات.. الطيران تعلن جدولة 69 رحلة جوية وإقلاع 36

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

وسام أبوعلي

الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي.. والوصل في الصورة

ترشيحاتنا

كرة السلة

اليوم.. مصر تواجه تونس في نهائي البطولة العربية لسيدات السلة

سانشو

سانشو يشترط 8 ملايين يورو سنويًا.. ويوفنتوس يتمسك بسقف الرواتب

أحمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان: كنت على أعتاب الزمالك.. وموسيماني سبب رحيلي عن الأهلي

بالصور

سيارة مدفونة في قبر منذ 50 عامًا.. استخراج شيفروليه كالجديدة "بدون خدش"

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية .. هتاكل صوابعك وراها

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

أكثر من مليون شاحنة رام قيد التحقيق بعدما دقت ناقوس الخطر

رام
رام
رام

نيسان تؤجل طرح سيارتين كهربائيتين بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية بأمريكا

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد