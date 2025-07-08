سانشو يشترط 8 ملايين يورو سنويًا.. ويوفنتوس يتمسك بسقف الرواتب

دخلت مفاوضات نادي يوفنتوس الإيطالي مع النجم الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، مرحلة جديدة من الشد والجذب، بعد أن طالب اللاعب بعقد سنوي قيمته 8 ملايين يورو للانتقال إلى "السيدة العجوز" خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سانشو منح أولوية الانتقال إلى يوفنتوس، وأبدى مرونة في تخفيض راتبه الحالي مع مانشستر يونايتد، الذي يبلغ 10 ملايين يورو سنويًا، من أجل تسهيل خروجه من ملعب "أولد ترافورد".

ورغم ذلك، لا يزال المبلغ الذي يطلبه اللاعب – 8 ملايين يورو – أعلى من سقف الرواتب الذي تفرضه إدارة يوفنتوس، وتسعى للحفاظ على توازن مالي صارم في ظل مشروع تقشفي يقوده النادي خلال السنوات الأخيرة.

كانت إدارة البيانكونيري قد قدمت عرضًا أوليًا بقيمة 5 ملايين يورو، وهي الآن بصدد رفعه إلى 6 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، ليُصبح الراتب السنوي مشابهًا لما يحصل عليه المهاجم الجديد جوناثان ديفيد، المنضم حديثًا من ليل الفرنسي.

ويبلغ سانشو من العمر 25 عامًا، وعاد مؤخرًا إلى مانشستر يونايتد بعد فترة إعارة قصيرة إلى تشيلسي، لكنه لا يدخل ضمن خطط المدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي تولى قيادة الفريق مؤخرًا، وهو ما فتح الباب أمام رحيله هذا الصيف.

ويسعى يوفنتوس لضم جناح هجومي سريع وفعال في الثلث الأخير، ويُنظر إلى سانشو على أنه هدف مناسب فنيًا، لكن عائق الراتب ما زال يمثل نقطة الخلاف الأبرز، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مرونة في التفاوض من جانب اللاعب أو تحرك بديل من النادي الإيطالي نحو خيارات أخرى.