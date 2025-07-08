أحمد ياسر ريان: كنت على أعتاب الزمالك.. وموسيماني سبب رحيلي عن الأهلي

كشف أحمد ياسر ريان، مهاجم نادي البنك الأهلي الحالي، عن كواليس فترة انتقالاته السابقة، مؤكدًا أنه كان قريبًا من الانضمام إلى نادي الزمالك أثناء تواجده في صفوف سيراميكا كليوباترا، قبل أن تتعطل الصفقة بسبب فشل التوصل لاتفاق بين الناديين.

وقال ريان، خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "تلقيت عدة عروض في تلك الفترة من الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكن الأمور لم تكتمل مع سيراميكا كليوباترا"، مضيفًا: "كنت موافقًا على الانتقال إلى الزمالك، لأنه نادٍ كبير وشرف لأي لاعب ارتداء قميصه".

وأشار اللاعب إلى أنه استشار والده، النجم السابق ياسر ريان، في مسألة الانتقال إلى القلعة البيضاء، وقد أبدى والده ترحيبه بالخطوة، لكن الأمور لم تصل للنهاية بسبب تعثر الاتفاق بين الزمالك وسيراميكا.

وتطرق ريان للحديث عن تجربته السابقة مع النادي الأهلي، حيث أوضح أن خروجه من القلعة الحمراء جاء بعد أن فقد الأمل في الحصول على فرصة حقيقية، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يكون المهاجم رقم 2 بعد محمد شريف، إلا أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أبلغه بأنه سيكون المهاجم الثالث، وهو ما دفعه للبحث عن فرصة خارج أسوار النادي.

وفي ختام تصريحاته، علّق اللاعب على اللقطة الشهيرة التي أهدر خلالها فرصة هدف مؤكد أمام بيراميدز، والمرمى خالٍ، قائلاً: "شعرت بدوار شديد في تلك اللحظة، لدرجة أنني رأيت المرمى يتحرك أمامي"، في إشارة إلى فقدانه التركيز بسبب الإرهاق البدني.