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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على مزارعين فلسطينيين في ترمسعيا |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أفادت مراسلتنا بمهاجمة عدد من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، مزارعين فلسطينيين، خلال قطافهم الزيتون في بساتينهم ببلدة ترمسعيا شمالي رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "مستوطنين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا اليوم على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، وعلى عدد من المزارعين، وأحرقوا مركبتين في بلدة ترمسعيا بشمال رام الله".

وقال رئيس دائرة التوثيق أمير داوود لـ"وفا" إن "جيش الاحتلال والمستوطنين اعتدوا على طاقم الهيئة والمزارعين أثناء قطافهم ثمار الزيتون بالضرب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع"، لافتا إلى أن "أن المستوطنين أحرقوا مركبة تابعة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إضافة إلى مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من ترمسعيا".

https://fb.watch/gnTipE8YO7/

المستوطنين الإسرائيليين رام الله الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان ترمسعيا

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